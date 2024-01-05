Россия ведет массированный обстрел украинских городов. Гибнут мирные жители, разрушаются дома, музеи и другая культурная инфраструктура. Никакого военного значения эти обстрелы не имеют и никак не отражаются на положении на фронте.

Ответ приходит в Белгород, Брянск и в Воронежскую область. Удивлению некоторых жителей России нет предела. Им не очень понятно, за что на их дома падают беспилотники и ракеты. Причем довольно часто собственные российские. О том, что последнее далеко не единичный случай вынуждено было признать даже российское Министерство обороны.

В общем, за каждый удар по Украине следует ответ по российским городам. Причем не только пограничным, а даже по Москве. В Белгороде даже объявлена эвакуация около 1000 жителей, так как их дома разрушены. Все это заставляет российскую власть и пропаганду нервничать. С приближением выборов президента, а фактически переутверждению Путина в должности, неприятные вопросы от населения крайне нежелательны.

Что же заставляет российское руководство интенсифицировать обстрелы украинской территории даже с учетом соответствующих ответных мер. Причин несколько и все они носят не только военный, политический, но и экономический характер.

Начнем с военного.

Несмотря на очень большие потери в личном составе и технике российское наступление на Донбассе реальных результатов не принесло. Продвижение, если оно вообще есть, крайне незначительное и оплачено очень высокой ценой. В прямом и переносном смыслах. Плацдармы на левом берегу Днепра в Херсонской области ликвидировать не только не удалось, но ВСУ их даже несколько увеличили.

Ресурс для наступления в личном составе и технике пока имеется, но он постоянно уменьшается, и требуются кардинальные меры даже для попыток хоть как-то изменить ситуацию.

Другими словами без широкой мобилизации и перехода к военной экономике положение изменить невозможно. При этом в московских коридорах власти прекрасно понимают все издержки такого перехода.

При этом нет никаких гарантий, что после такой мобилизации и тотальной милитаризации экономики положение на фронте изменится в лучшую для российского командования сторону. Народ совсем не в восторге от нынешней пока ограниченной мобилизации, и не очень трудно предположить каким будет его настроение при массовом призыве в армию.

Далее идут проблемы экономические и финансовые.

Можно сколько угодно с телеэкранов говорить об успехах импортозамещения, но реальность совсем другая. Уже приходилось писать, что летом прошлого года возник дефицит куриного мяса, потом он плавно перекинулся на стремительный рост стоимости куриных яиц, в некоторых регионах России растут цены на хлеб, уменьшается его ассортимент. Некоторые экономисты предсказывают хлебные затруднения, если воспользоваться терминологией конца 1920 гг.

Вообще в условиях все возрастающей инфляции невозможно предсказать, где возникнет дефицит или проблемы с поставками. При этом совершенно очевидно, что они будут и в самое ближайшее время.

Как с этим справиться не ясно, но в случае перехода к милитаризированной экономике введение карточной системы на продукты питания и бытовые товары неизбежно. Понятно, что подведомственное Путину население, как на фронте, так и в тылу не обрадуется. И это большая потенциальная угроза. Насколько это понимает и представляет ее масштаб российская власть непонятно. Тем не менее, с этим придется считаться. Если не сейчас, то в самом ближайшем будущем.

На все накладывается дефицит рабочей силы. С ним были проблемы еще до начала войны, но теперь ситуация сильно обострилась. Из регионов в армию выгребли практически все малоквалифицированное население, теперь наступит очередь городов. В том числе больших и двух столиц. И это очень большой удар по экономике, так как под знамена придется призывать уже квалифицированных специалистов, а их и так считают почти поштучно.

И все это требует повышения зарплаты при отсутствии роста производительности труда. Оборонный комплекс работает на пределе возможностей, и дать больше продукции не может физически и технологически.

Чтобы удержать людей им нужно больше платить, а от этого растет инфляция. Из бюджета большим потоком идут деньги, люди больше получают, больше покупают, а товаров в таком количестве нет. Импорт если и растет, то только из Китая и им все заместить невозможно. Да и китайцы предпочитают поставлять товары не в Россию, а в Европу и США. И денег больше, валюта твердая и универсальная. В целом экономические и финансовые проблемы растут с каждым днем и дальнейшая милитаризация их только усугубит.

Это видно по российскому бюджету. Согласно государственной смете на 2024 год планируется рост доходов на 22%. При этом ВВП возрастет всего на 1,5-2%. Откуда деньги? Полная загадка. Как результат, огромный дефицит, который можно будет покрыть только из Фонда национального благосостояния. Конечно, так можно, но инфляция возрастет, и никакое повышение ставки Центрального банка не поможет.

Отсюда проблема политическая. Как воздух необходимо перемирие, а еще лучше переговоры и, конечно, на московских условиях. Киев категорически против, а Запад не идет навстречу России и никаким образом не воздействует на украинское руководство в необходимом Москве направлении.

Основная задача Кремля — затянуть войну. Очень желательно по корейскому варианту. Как воздух нужна передышка, а там можно будет дождаться каких-то изменений на Западе в московскую пользу и так тянуть эту резину до бесконечности.

Вот здесь и возникают проблемы военно-политические. Уже 9 января в американском сенате начнутся дебаты по закону о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Есть достаточно большая вероятность, что они закончатся положительно, Байден подпишет бюджет и тогда военная и финансовая помощь Украине значительно увеличится. В таком случае ее достаточно большой поток следует ожидать в марте-апреле. К этому времени в украинском небе появятся истребители F-16 и по крайней мере оперативная ситуация на фронте изменится в пользу ВСУ. И это только одна часть помощи.

Здесь же и Европа. В ведущих странах ЕС настроены все более решительно и готовы увеличивать помощь Украине.

Как сообщил в интервью украинской редакции «Радио Свобода» уполномоченный чешского правительства в послевоенном восстановлении Украины Томаш Кочепный, «Нам нужно защищать украинскую территорию от агрессора и его амбиций уничтожить украинское государство и нацию, поэтому основная часть нашей деятельности по-прежнему состоит в поставке оружия. Но сейчас мы не бегаем по чешским военным складам. Мы работаем над увеличением производства, а иногда и над переносом производства в Украину или созданием совместных предприятий, которые будут частично производить продукцию здесь, в Чехии, а частично — в Украине».

Чехия издавна имеет значительный оборонный комплекс, он производит прекрасное оружие. Использующие чешское оружие украинские военные дают ему очень высокую оценку.

Скандинавские страны также расширяют производство военной продукции. Особенно Швеция, которая издавна этим славится. Шведские фирмы строят завод в Польше по производству бронетехники. Так улучшится логистика и стоимость техники. Президент Владимир Зеленский писал, что в Украине развертывается производство шведских БМП CV90, хорошо показавших себя на фронте.

Немецкий концерн Rheinmetall построит завод в Украине по производству танков и бронетранспортеров Fuchs. Причем последних нет еще на вооружении Бундесвера. По плану производство должно начаться весной текущего года. Об этом заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер.

Норвегия заявила, что передает в Данию самолеты F-16 для обучения украинских летчиков и дальнейшей поставке их в Украину.

Вот получается, что окно возможностей для Москвы существенно уменьшается и поэтому она вытащила из рукава последний козырь — массированные обстрелы. Они преследуют несколько целей.

Во-первых, терроризировать и запугать украинское население, чтобы оно требовало остановки военных действий, как говорится, здесь и сейчас. Заодно попытаться раскачать внутриполитическую обстановку в Украине и тем самым сузить возможность для маневров, а лучше всего на такой основе принудить Киев к перемирию и переговорам.

Навряд ли в Москве надеялись на успех такой операции, но все-таки какой-то, пусть и промежуточный, результат все-таки думали получить.

Во-вторых, большие обстрелы, значительные разрушения городов должны были продемонстрировать западным союзникам Киева никчемность его ПВО из западных установок. Проводилась простая мысль: поставки оружия и средств ПВО Украине бессмысленны, так как они не дают и не дадут возможности противостоять России. Залет российской ракеты на польскую территорию — это дополнительный фактор. С Россией вам на Западе с вашими НАТО, ЕС и прочими организациями не справиться. Так что лучше надавите на Киев и пусть он соглашается на московские условия.

В-третьих, Москве надо спешить пока Запад не раскачался. Реакция в главных столицах на обстрелы оказалась совсем не такой, на какую рассчитывали в Кремле. Наоборот, западная пресса, которая еще недавно говорила о военном тупике и невозможности достижения победы над Россией, круто изменила позицию. Теперь в один голос все говорят о необходимости расширения поддержки Украины и предоставления ей необходимого количества, как средств ПВО, так и самолетов.

Пока Путин пребывает в эйфории своих вроде бы успехов. Плохие известия ему не докладывают, а хороших либо нет, либо их выдумывают. Этот иллюзорный мир должен рухнуть, столкнувшись с действительностью.

Пока же начальник государства российского пошел с последнего козыря. И других у него нет.