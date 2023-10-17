Мы регулярно посещаем удерживаемых в Армении азербайджанских солдат.

Как передает АПА, об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью Бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

По ее словам, оцениваются условия их содержания, обращение с ними: «Мы помогаем установить связь с семьями задержанных. В последний раз удерживаемых лиц посещали в сентябре».

Напомним, пропавшие без вести из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики военнослужащие Азербайджанской Армии Бабиров Агшин Габил оглу (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 г.р.) были взяты армянской стороной в плен.