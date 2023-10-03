Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко досрочно прекратила полномочия старейшего сенатора — 94-летнего Николая Рыжкова, следует из опубликованного на сайте верхней палаты парламента постановления.

«Я посмотрел свой паспорт и сказал «хватит»», — объяснил свою отставку сам Рыжков. По его словам, теперь он намерен работать советником Матвиенко.

Рыжков занимал пост сенатора от Белгородской области с 2003 года. До этого — в 1995 и 1999 годах — он избирался депутатом Госдумы II и III созывов от Белгородского избирательного округа.

В советские годы Рыжков работал на заводе «Уралмаш», где проделал путь от мастера до гендиректора предприятия, после был назначен первым замминистра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, с этого поста перешел на должность первого заместителя председателя Госплана СССР, затем занимал должность секретаря ЦК КПСС и был заведующим экономическим отделом партии.

С началом перестройки в 1985 году Рыжков был назначен главой Совета министров СССР. На этом посту он поддерживал курс последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева на создание «рыночного социализма» с сохранением планового управления экономикой.

После отставки в 1991 году Рыжков баллотировался в президенты РСФСР от КПСС, но набрал всего 16,85% голосов и проиграл беспартийному Борису Ельцину. (moscowtimes.ru)