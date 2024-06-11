В конце прошлой недели обещанный попом Багратом «грандиозный митинг» состоялся. Наверное, только российские источники будут утверждать, что в нем приняли участие сотни тысяч людей. Хотя сами российские аналитики и не верят в политические перспективы Баграта. Они сами признают, что в христианском мире только один раз священнослужитель – поп пришел к власти. Это случилось в Кипре – да, там в свое время к власти пришел поп Макариос, который правил страной довольно длительное время. В новейшей же истории христианского мира другой пример пока неизвестен…

Вернемся к «последнему грандиозному митингу» попа Б.Галстаняна. Сами армянские журналисты, сравнивая все предыдущие митинги армянского попа, наглядно продемонстрировали, что акции протеста постепенно гаснут. И сам Баграт также не прочь называть свой нынешний митинг последним.

Конечно, говоря так, он имеет ввиду совсем противоположное: думает и надеется, что на этот раз ему удастся отправить Пашиняна в отставку.

А последний, не обращая внимание на Баграта, занят своим делом – перед воскресным митингом армянский премьер посетил Тавуш и никакого инцидента не произошло, хотя в принципе, такое могло и даже должно было случиться — ведь, акции Баграта начались именно в этом регионе…

Привлекает внимание и такой факт, что на этот раз Баграт Галстанян всем дал всего четыре дня времени: да, в течении этого промежутка времени должен уйти в отставку не только премьер Пашинян, но и оппозиционные депутаты парламента. Плюс, за это время должны состояться всеобщие забастовки! Заметим, что в предыдущих митингах поп Баграт говорил чуть ли не о «секундах». Он в недалеком прошлом Пашиняну давал всего один час времени! Теперь же говорит чуть ли не о неделе!..

Думается, что эта неделя станет решающей и последней для «багратовской политической эпопеи». На самом деле, на что же может надеяться армянский поп? Он, в принципе, почти использовал все способы и методы – даже во время предыдущих митингов пытался силой захватить правительственные ведомства и министерства. Но, увы! Как говорится, все даром: жаждущему власти попу не удалось добиться встречи даже с министрами, никто его не принял! Думается, что, если даже это вновь повторится, силовым структурам страны без особых усилий удастся отразить «давление» багратовских демонстрантов…

Что же касается соседней России, буквально в эти дни было сообщено, что Ереван отказался выполнять свои финансовые обязательства перед ОДКБ. А до этого Армения вновь игнорировала очередное мероприятие этой организации. Нельзя сказать, что Москва пассивно созерцает все это. Нет, многие даже багратовские протесты связывают с Кремлем.

Как чуть выше было замечено, российские информ-источники преувеличивают число людей, участвовавших в акциях армянского попа. Например, на днях они писали, что якобы на последнем майском (26 мая!) митинге участвовали более сотни тысяч людей, хотя еще раз заметим, что русские сами не верят в политические перспективы Баграта.

Что же касается вопроса, почему же они преувеличивают число участников митингов, тут ответ весьма прост: Москва тем самым хочет показать, что и политические позиции Пашиняна также весьма слабы и уязвимы. Они даже стараются внушить такую мысль, что власть премьера Пашиняна якобы «нелегитимна», т.к. она не поддерживается большинством населения Армении…

Одним словом, со временем неопределенности в плоскости Армения — Россия не только не уменьшаются, но даже увеличиваются.

Понятно, что Кремль стремится сохранить свои позиции в этой стране. Но это не так уж и просто: на днях было заявлено, что несмотря на то, что армянские политики, дипломаты и военные не принимают участия в мероприятиях ОДКБ, Ереван все же остается членом этой организации. Думается, что тут комментарии излишни: каждый старается тянуть одеяло на свою сторону, но оно в какой-то момент может не выдержать.

Пока в самый последний момент быстро распространилось одно распоряжение спикера армянского парламента: А.Симонян заявил, что через неделю по требованию оппозиционных депутатов будет проведена внеочередная сессия парламента, где будет рассмотрен вопрос и о правительстве.

Но известно, что нынешние власти страны располагают большинством мандатов в парламенте – именно по этой причине Баграту до сих пор не удалось объявить импичмент премьер-министру Пашиняну.

Плюс, в тот же день спикер Симонян заявил, что нет необходимости в проведении внеочередных парламентских выборов. Тогда, что же происходит? Правящая партия намерена кардинальным образом изменить состав правительства или это всего лишь очередная попытка как-то выпустить пар?

Снова повторим: надежды попа Баграта так и не сбылись — митинг состоялся, но не в таких масштабах, о которых так неистово «пророчил» армянский поп. Именно поэтому подавляющее большинство политических аналитиков больше склоняются к тому, что никакого кардинального изменения в составе правительственного кабинета не будет, наоборот, более вероятно, усиление его позиций и состава…