В конце прошлой недели Поп Баграт Галстанян отправился в Гюмри, чтобы более «основательно» вернуться в Ереван и провести в столице, как он оговорился, «окончательную» протестную акцию. Забегая вперед заметим, что так и случилось: вчера поп Баграт вновь появился в Ереване, но никакого «сверхэффекта» не получилось.

По этому поводу существуют два рода политических суждений: поверхностное и логическое. Сторонники поверхностного суждения считают, что поскольку поп Баграт родом из Гюмри, то это может отразиться на политическом настроении «второй столицы» Армении.

Но сторонники более детального рассмотрения проблемы причины ищут в другой плоскости. Во-первых, поп Баграт понял, что он проиграл политические процессы в Ереване. Да, Галстанян заявил, что еще вернется в Ереван, но, сам не замечая того, сказал, что намерен провести там окончательную акцию протеста. Во-вторых, Баграт, пожалуй, хочет быть ближе к российской военной базе в Гюмри, уже ходят слухи, что российские военные могут, так или иначе, принять участие на политических акциях протеста армянского попа. Таким образом, на территории Армении также могут возникнуть очаги политической напряженности, т.е. своеобразный провинциальный «анклав», не подчиняющийся центральным властям. Заметим, что таким образом вышли в свое время из-под контроля Киева восточные части страны, а еще раньше Абхазия и Южная Осетия в Грузии. А почему не создать нечто подобия этого в Армении?..

Кроме того, быть ближе к российской военной базе, значит иметь доступ к вооружениям. Тут вспоминается колонна вооруженных попов на военных парадах в Армении! Не стоит забывать и такой факт, что за попами стоят «реваншистская оппозиция» и «пятая колонна»…

Одним словом, ситуация весьма сложна, даже архисложна. На прошлой неделе не только президент Владимир Путин, даже премьер-министр М.Мишустин поздравили с днем рождения армянского премьера Николя Пашиняна. Не остался на стороне и белорусский президент А.Лукашенко, который является, как ни странно, ревностным сторонником усиления и сохранения ОДКБ, все мероприятия которого систематически игнорируется Арменией.

Все это было воспринято в некоторых кругах Армении, как сильный удар по стараниям армянской оппозиции. Но, наверное, и в Кремле поняли, что очередная попытка армянской оппозиции снова не удалась. Но можно ли сказать, что все осталось позади?

Не думается. Сперва следует отметить, что премьер Пашинян нарушил пренебрежительное отношение к Баграту – в конце прошлой недели он, наконец-то, заговорил о своем «сопернике». Считается, что в этом сыграли свою роль и поздравления представителей российской элиты – Николь уже считает, что даже в Кремле понимают, что «багратовская кампания» бесполезная затея.

Но противостояние между премьером Пашиняном и армянской церковью еще впереди. Во-первых, армянское государство до сих пор управлялось Кремлем, церковью и диаспорой. Николь хочет покончить с этим. Во-вторых, Пашинян взялся за очень непростую задачу – он вообще хочет уменьшить роль армянской церкви.

Сюда следует добавить и еще такую деталь, что в ближайшее время предстоит подписать мирный договор с Азербайджаном. В разгар политических акций в Армении, Пашинян заявил, что почти все детали будущего договора согласованы, остается все это перенести в текст договора. Но чтобы придать окончательный и устойчивый характер будущему договору, самое главное создать более привлекательный и благополучный правовой фон для будущего договора и, заодно, для новой региональной политики своей страны, он должен изменить существующую конституцию. Заметим, что нынешняя конституция и «акт национальной независимости Армении» являются идеологической опорой национал-авантюристов. Пашинян стремится лишить их и этой опоры. Кроме этого, он хочет придать отношениям с Турцией и Азербайджаном реальное социально-экономическое содержание, так как только в этом случае он может увидеть реальные плоды и отдачи проводимой им политики…