В ходе митинга 26 мая в Ереване лидер от оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян был выдвинут кандидатом в премьер-министры. Выступивший по этому поводу сам Галстанян заявил, что не стремился к тому, чтобы занять такой пост, но «борьба ведет к этому».

«Я никогда не пытался уйти от ответственности. Учитывая ожидания широких кругов относительно моей кандидатуры, обсудил с католикосом всех армян и мы решили, что я не могу совмещать мою службу и премьерство», — сказал Галстанян. Именно поэтому он попросил католикоса «заморозить» его 30-летнюю духовную службу.

«Это мое личное решение. Я готов возложить эту жертву на алтарь священной Родины. Моя служба выше любой должности, но это жертва, без которой ничего не может измениться в нашей жизни», — отметил Галстанян.

Ранее Галстанян, серьезно воспринимая себя в роли кандидата в премьеры, заявлял, что придет к решению после получения благословения католикоса. И, скорее всего, это благословение он получил намного ранее, поскольку католикос вполне активно поддерживает движение «Тавуш во имя Родины» с самого начала.

Галстанян на митинге также озвучил программу действий по отстранению от власти нынешнего правительства. Он заключается в трех ключевых пунктах:

1) быть выше партийных или групповых интересов, способствовать общественному единству, основанному на правосудии;

2) внешняя политика без «анти» с «замораживанием» нынешней ситуации.

Кандидат в премьеры должен начать реальные переговоры с Азербайджаном, которые должны состояться в условиях отсутствия угрозы применения силы из Баку. Он также должен обеспечить вывод азербайджанских сил с «армянской территории», а процесс делимитации должен начаться после заключения мирного договора на основе четких карт с привлечением гарантов;

3) провести очередные или внеочередные выборы, не претендуя в будущем на личное участие в выборах.

Таким образом, оппозиция, после тщетных усилий объявить импичмент премьер-министру Армении Николу Пашиняну, выдвинула своего кандидата на его место. Хотя ранее они рассчитывали, что акции гражданского неповиновения приобретут массовый характер, что по их задумке, должны были вынудить Пашиняна подать в отставку.

Параллельно оппозиционные силы в парламенте пытались запустить процесс объявления импичмента Пашиняну. Но в силу того, что голоса двух оппозиционных фракций «Честь имею» и «Армения» в парламенте составляют менее одной трети от общего числа депутатов, которая, согласно Конституции, необходима для представления в парламенте проекта постановления, выражающего недоверие премьер-министру, эта затея тоже не обернулась успехом.

В самой правящей партии «Гражданский договор», которая контролирует в парламенте 71 место из 107, ясно дали понять, что не только не поддержат инициативу оппозиции, но даже не собираются вступать с ней в диалог. Власти понимают, что особых перспектив у движения «Тавуш во имя Родины» перерасти в массовый всенародный протест, способный сместить Пашиняна, не имеется. По этой причине никаких признаков раскола в стане правящей партии не наблюдается.

Рядовые армяне прекрасно отдают себе отчет в том, что намеревающиеся сместить Пашиняна хотят начать новую войну с Азербайджаном, что неминуемо приведет к новым людским и территориальным потерям для Армении. По этой причине они доверяют политике Пашиняна гораздо больше, чем стоящему за движением «Тавуш во имя Родины» карабахскому клану. Примечательно, что к протестам в своей большой массе не присоединились бежавшие из Карабаха армяне. Это говорит о том, что сами карабахские армяне, оказавшиеся ныне в положении беженцев, прекрасно отдают себе отчет в том, что они на протяжении десятилетий были заложниками карабахского клана, который использовали их как расходный материал.

Тем временем без широкой общественной поддержки политические страсти начали стихать, вместо митингов протестующие стали перекрывать ереванские улицы. Согласно армянским СМИ, Галстанян даже предоставляет протестующим денежную помощь, чтобы они не расходились, однако на вопросы об этом он предпочитает не отвечать и уклоняется от них, заявляя, что это клевета в его адрес.

В подобных условиях даже выдвинув кандидатуру Галстаняна в премьеры, протестное движение не имеет никаких перспектив реального участия в политической жизни. Армения является парламентской республикой, власть формируется на основе итогов парламентских выборов, после которых парламентским большинством назначается премьер-министр. Галстанян не является членом какой-либо партии и не создает свою партию, даже еще и обладает духовным саном.

Однако главной проблемой для Галстаняна является наличие двойного гражданства, что запрещает ему претендовать на пост премьера. У священника есть канадский паспорт, так как в 2003-2013 годах он возглавлял армянскую епархию Канады.

Теоретически Галстанян может отказаться от канадского паспорта, но, опять-таки, согласно Конституции, претендент на пост премьер-министра не должен иметь гражданство другой страны в течение, как минимум, последних четырех лет. А чтобы изменить этот конституционный параграф, в парламенте необходимо большинство в две трети голосов.

К тому же, возглавляя армянскую епархию в Канаде, Галстанян оказался замешан в скандале. Так, еженедельная газета Armenian Mirror-Spectator, издающаяся в Канаде, в номере от 20 июля 2013 года представила подробности деятельности Галстаняна.

Согласно публикации, он сначала втянул армянскую епархию Канады в сомнительные финансовые схемы, приведшие к значительным долгам, а затем пытался заложить церковь в Квебеке, чтобы погасить долги. Кроме того, Галстанян был обвинен в растрате средств церкви Святого Креста в канадском городе Лаваль на сумму свыше миллиона долларов.

Эту информацию сам Галстанян опровергает, не приводя конкретных аргументов в свое оправдание. А говоря о своем канадском гражданстве, он отметил, что «если надо отказаться, то откажусь, если не надо отказываться, то не откажусь».

До выдвижения своей кандидатуры Галстанян, понимая свое шаткое положение, проводил встречи с политическими силами страны для определения единого кандидата в премьеры. Среди вероятных кандидатов упоминались имена экс-омбудсмена Армана Татояна, активиста Аветика Чалабяна и журналисты Абраама Гаспаряна. Но, как показали дальнейшие события, в этом вопросе среди оппозиции не было единства. И этот момент также говорит о шаткости планов оппозиции сместить Пашиняна. Фактически выдвижением кандидатуры Галстаняна в премьер-министры противники нынешней власти признались в собственной политической беспомощности.