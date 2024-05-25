В известной комедии Гайдая «Кавказская пленница» звучит тост: «Мой прадед говорил, что имеет желание купить дом, но не имеет возможности. А у меня есть возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями».

Так называемое «движение во имя Тавуша», возглавляемое архиепископом Багратом Галстаняном, точно перепутало козу с домом. По той простой причине, что «гордые» армяне, не желая оставлять ненавистным азербайджанцам свои дома, их снесли на корню. Их желания не совпали не только с возможностями, а, главное, реальностью.

Не вынесла тонкая душевная организация армян торжества справедливости. Четыре села Газахского района (Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджилы) окончательно и бесповоротно вернулись к своим хозяевам.

Кстати, в социальных сетях были распространены кадры, на которых запечатлена вселенная ярость армян, не желающих покидать наши села.

Они с ненавистью сносили безликие металлические конструкции, покрытые картонными листьями. Как написал в азербайджанском сегменте соцсети один из пользователей, «спасибо армянам, которые облегчили нам задачу в вопросе застройки новых жилых зданий, вместо хлевов».

А вот Баграт, то ли Србазан, то ли Галстанян живет в параллельном мире. Он в ожидании то ли чего-то, то ли кого-то. Баграт сегодня в предпоследней ступени неопределенности, стремянка которой ведет в мир, где есть и «Великая Армения», и «арцах», «джавахк», и прочие земли нашей планеты.

И Баграт, неся на своей груди крест, переплавленный из пуль, как он сам признался, не может нести мир и добро.

Дело в том, что Баграт или Србазан хочет взлететь высоко. То есть, не сам Баграт, а те силы, которые стоят за его спиной, и мозолистой русской рукой «Ильи Муромца» подбадривают Баграта на отчаянные действия во имя «спасения не только Тавуша, но и всей Армении».

Подначили архиепископа основательно. Внезапно «прозрев», Баграт выступил с манифестом. «У нас весьма высокие ожидания, и мы вступаем в стадию определенности, — заявил журналистам Баграт Србазан.

Нет необходимости объяснять, почему за все это время Србазан находился в состоянии неопределенности. Команды «фас» не было.

А вот «весьма высокими ожиданиями», честно говоря, Сбразан совсем не удивил. Армяне, по сущности своей, профи в области фантазий.

Но Баграт, напустив туман мистики, завлекает сторонников в свои сети. Черная ряса и обеленная борода Баграта играет магическую роль в оболванивании разношерстной армянской толпы сторонников новоявленного «мессии». Но это всего лишь фикция.

«Будут люди из разных сфер, и они будут говорить. Будет большой митинг с насыщенной повесткой дня. В нашей жизни есть огромный потенциал. Это также возможность познакомиться с этим потенциалом и объединиться. Я рад, что есть много положительных реакций», — тужится Баграт в надежде привлечь на свою сторону безграмотных армян, которые до сих пор не разобрались в вопросах: кто есть кто, и что есть что.

А вот на вопрос, «удастся ли отстранить эти власти», Баграт Србазан дал краткий ответ: «Однозначно».

Ну что же, подождем до 26 мая. Но если после этой даты власть не сменится, Баграту придется ответить. В криминальном мире, где Армянская апостольская церковь нехило завязана, ответ будет строгим.

Впрочем, переплавленный из пуль крест на груди Србазана может выстрелить в Пашиняна, но за «базар», пусть и попу, придется ответить.

А ведь напрасно армянское духовенство на данном этапе решило сыграть в политику. Тем более в криминальную политику, где ААЦ на первых рядах.

И существенной поддержки от своего протектора – Москвы — не получило, и в перспективе Армянскую апостольскую церковь ждут несладкие дни. Придется не только хапать, но и отдавать.

И напоследок. Баграт и его покровители настолько зарылись рылом в пух, что даже «многострадальное» дуновение его адептов рожу не очистит.

Не верите? Митинг 26 мая вам в помощь…