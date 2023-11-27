Власти Финляндии считают, что ситуация на границе с РФ является вопросом национальной безопасности, а правительство в случае необходимости готово закрыть последний КПП.

Как передает ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Хельсинки финский премьер-министр Петтери Орпо после переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

«В случае необходимости мы готовы закрыть последний погранпереход», — сказал он.

По словам премьер-министра, правительство Финляндии может принять такое решение очень скоро.