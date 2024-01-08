Правительство Финляндии пока не намерено снимать блокировку контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом со ссылкой на источники среди чиновников сообщает издание Helsingin Sanomat.

«Согласно большинству источников, намерения правительства не изменились: ограничения сохранят, пока продолжаются российские гибридные операции», — говорится в материале портала, не уточняя, что подразумевается под «операциями».

Отмечается, что принять решение о продлении блокировки властям Финляндии нужно будет на текущей неделе до 14 января включительно. Вероятность продления ограничений высока еще и потому, что правительство не участвовало в январе в широком обсуждении вопроса о защите восточной границы страны, так как большинство министров находилось в отпуске.