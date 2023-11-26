Финляндия готова полностью закрыть границу с Россией в случае продолжения неконтролируемого притока беженцев, заявил премьер страны Петтери Орпо.

«При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои КПП и сосредоточит пункт предоставления убежища в другом месте», — сказал он (цитата по Yle). По словам Орпо, если такое решение будет принято, то беженцы смогут подать заявление о международной защите в аэропорту Хельсинки-Вантаа или морских портах.

Финляндия приняла решение закрыть почти все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 24 ноября. Власти объяснили это ростом числа нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока, прибывающих с территории РФ. На данный момент на границе функционирует только один КПП — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта»). Это самый северный пункт пропуска, который находится в 250 км от Мурманска. Он работает только четыре часа в сутки.

25 ноября на «Райя-Йоосеппи» прибыли 55 просителей убежища из Марокко, Йемена, Индии, Сирии и Алжира. Всего в ноябре на восточной границе оказались более 800 мигрантов из третьих стран.

Накануне Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex заявило о намерении направить в помощь финнам 50 офицеров пограничной службы и другой персонал, а также патрульные машины. Первая группа прибудет на место уже 29 ноября. В прошлом году пограничники Frontex проводили в Финляндия учения, отрабатывая сценарий наплыва нелегальных мигрантов.

Ранее президент страны Саули Ниинистё обвинил российские власти в попытке создать кризис на границе в отместку за решение вступить в НАТО и расширить оборонное сотрудничество с США. В свою очередь, в Кремле заявили, что Финляндия выбрала ошибочный «путь конфронтации» и «русофобии». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицал, что российские пограничники потворствуют прибытию беженцев на границу.

Ограничить въезд из России для сдерживания нелегальной миграции могут также Эстония и Норвегия. У последней на границе с РФ есть только один контрольно-пропускной пункт — «Стурскуг» («Борисоглебск»). Он расположен вблизи Печенгского района Мурманской области. Ранее посольство России в Норвегии заявило, что Москва и Осло обсуждают работу КПП и «есть основания рассчитывать», что он не будет закрыт. (moscowtimes.ru)