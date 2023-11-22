Финляндия оставит только один работающий КПП на границе с Россией на самом севере страны и закроет три других еще действующих в данный момент. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Как выяснило издание, заместитель канцлера юстиции Финляндии одобрил новые ограничения и проект находится на столе главы ведомства. Согласно нему, рабочим останется только самый северный погранпереход Райа-Йосеппи.

Отмечаеся, что правительство Финляндии может принять новые меры уже сегодня, 22 ноября, и объявить о них сразу после принятия решения.