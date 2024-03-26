Бывший комиссар ЕС Мария Габриэль в понедельник отозвала свою кандидатуру на пост следующего премьер-министра Болгарии. Таким образом завершились двухнедельные изнурительные переговоры между её правоцентристской партией ГЕРБ и реформаторским антикоррупционным союзом партий «Мы продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария». Ожидалось, что эти переговоры приведут к соглашению о «правительственной ротации», но теперь этих ожиданий больше нет, сообщает издание Politico.

В ноте спикеру Национального собрания Болгарии Габриэль заявила, что столкнулась с «скоординированным отказом» одиннадцати министров участвовать в предложенном ею правительстве и невозможностью достичь согласия. По её мнению это делает бессмысленной нынешнюю процедуру избрания премьер-министра и кабинета министров.

Николай Денков, представляющий интересы партии «Мы продолжаем перемены», возглавлял правительство Болгарии в течение первых девяти месяцев запланированной ротации, а Габриэль была его заместителем и министром иностранных дел. Он ушел в отставку в начале этого месяца, теоретически открыв путь Габриэль к тому, чтобы она стала премьер-министром на следующие девять месяцев.

Мария Габриэль ранее руководила цифровыми и инновационными сферами ЕС в качестве европейского комиссара. В прошлом году она покинула этот пост, в связи с тем, что бывший лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов назвал её кандидатом на пост премьер-министра.

Теперь, когда задуманная схема развалилась партия Денкова «Мы продолжаем перемены», будучи второй по величине партией в парламенте, стала следующей в очереди получение шанса сформировать правительство, констатирует Politico. (svoboda.org)