Вашингтон прекратит посреднические усилия между Россией и Украиной, если в течение нескольких дней не станет понятно, что мирное соглашение может быть достигнуто в скором времени. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио перед отлётом из Парижа после встречи с украинской делегацией.

«Если мир возможен, мы в деле, если нет — у нас есть другие приоритеты», — заявил глава Госдепартамента.

По его словам, США помогали Украине последние три года и желают завершения конфликта, но есть другие задачи, на которых нужно сосредоточиться.

«Сейчас мы подходим к моменту, когда нам нужно решить и определить, возможно ли это вообще или нет», — сказал Рубио.

В четверг, 17 апреля, делегации Украины и США в Париже обсудили пути завершения войны. Среди прочего было объявлено, что команда американского президента Дональда Трампа настроена работать для прекращения боевых действий.

Участвовавший во встречах посланника США по вопросам Украины Кит Келлог назвал встречи в Елисейском дворце «очень продуктивными». В переговорах в Париже с американской стороны участвовал помимо Рубио и Келлога специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

Украинскую делегацию возглавили министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. На переговорах также присутствовали представители руководства Франции, Великобритании и Германии.

Французские чиновники, комментируя результаты встреч в Париже, заявили, что они «прошли отлично» и показали, что европейцы вернулись за стол переговоров о будущем Украины. Один из советников президента Франции Эммануэля Макрона на условиях анонимности сказал, что консультации продемонстрировали «реальное совпадение» взглядов на цель Трампа положить конец войне.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Киеве, раскритиковал спецпосланника Трампа Уиткоффа. По словам украинского лидера, Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. (svoboda.org)