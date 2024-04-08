План бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа урегулировать конфликт между Россией и Украиной путем уступок Киевом части территорий является «политической наивностью». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

«Столько политической наивности сегодня здесь не найти. Но если так, то откуда у некоторых периодически берется удивительное желание заставить Украину примириться ценой территориальных уступок? Абсолютно понятно, что дальше будет с Украиной, Европой, демократией и международным правом», — считает Подоляк.