Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отверг предложения оппозиционной Коммунистической партии Индии (марксистской) о ликвидации ядерного оружия страны.

Как заявил глава индийского военного ведомства, поскольку Пакистан и Китай обладают ядерным оружием, «разговоры об уничтожении ядерного оружия Индии — это не что иное, как игра с безопасностью страны». Слова Сингха привела газета Hindustan Times.

«Это заговор с целью ослабить безопасность страны», — заявил Сингх. Он напомнил, что Индия провела не одно, а пять успешных ядерных испытаний.