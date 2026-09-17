Приобретение SOCAR 10%-ной доли в нефтегазовом проекте Baleine в Кот-д’Ивуаре знаменует первый выход азербайджанской компании в нефтегазовый upstream Западной Африки. На первый взгляд речь идёт лишь о миноритарном пакете в одном офшорном месторождении. Однако за этой относительно небольшой долей стоит гораздо более масштабный процесс — расширение географии международных активов SOCAR за пределы Каспийского региона и формирование портфеля, в котором всё большую роль могут играть проекты с уже подтверждёнными запасами и действующей добычей.

Сделка с итальянской Eni особенно показательна тем, что SOCAR входит не в поисковый проект с неопределёнными перспективами, а в уже работающий и масштабируемый актив. Baleine был открыт в 2021 году, первая нефть получена в 2023-м, а дальнейшее увеличение добычи уже предусмотрено следующей фазой разработки. Для SOCAR это означает возможность одновременно получить доступ к новой ресурсной базе, накопить опыт работы в Западной Африке и проверить модель миноритарных инвестиций в международные upstream-проекты — без необходимости брать на себя весь геологический и операционный риск.

Именно здесь заключается главный смысл сделки. Экономический масштаб пакета относительно невелик, тогда как его географическое значение существенно. SOCAR получает точку входа в регион, который до сих пор практически отсутствовал в международной стратегии компании.

До этого внешняя экспансия SOCAR в основном развивалась вокруг Каспийского региона, Турции, Южного Кавказа, Европы и Восточного Средиземноморья. Baleine добавляет к этой карте совершенно новое направление — Западную Африку. Поэтому сделку стоит рассматривать не только через объём будущей добычи, но и через вопрос о том, какой может стать следующая география международного бизнеса SOCAR.

Выбор Baleine при этом выглядит достаточно рациональным. Месторождение было открыто Eni в 2021 году, а первая нефть получена уже в 2023-м. Для крупного офшорного проекта столь короткий путь от открытия до добычи означает, что значительная часть первоначального геологического и инвестиционного риска уже пройдена.

После запуска второй фазы Baleine добыча достигла более 62 тыс. баррелей нефти и свыше 75 млн кубических футов газа в сутки. Третья фаза должна увеличить показатели до 150 тыс. баррелей нефти и 200 млн кубических футов газа в сутки. Для SOCAR это принципиальная деталь: компания входит не в разведочный проект, где основной вопрос заключается в том, удастся ли найти коммерческие запасы, а в уже работающий актив с подтверждённой экономикой и утверждённым расширением.

При этом Baleine — не только нефтяной проект. Газовая составляющая имеет особое значение для самого Кот-д’Ивуара, поскольку значительная часть газа предназначена для внутреннего рынка и электроэнергетики страны. Нефть, напротив, ориентирована преимущественно на экспорт. В результате месторождение одновременно формирует экспортный поток и укрепляет внутреннюю энергетическую базу государства.

Для SOCAR это также означает участие в проекте, который имеет значение не только для доходов партнёров, но и для энергетической стратегии принимающей страны. Именно такие активы могут представлять особый интерес для международной нефтегазовой компании: они создают более устойчивую связь между инвестором, оператором и государством.

Не менее важна структура самой сделки. Eni сохраняет операторство и крупнейшую долю, тогда как часть участия передаёт другим партнёрам. Это соответствует более широкой модели итальянской компании, которая стремится монетизировать успешные разведочные открытия, сохраняя при этом существенное присутствие в перспективных проектах.

Для Eni продажа доли не означает отказ от Baleine. Напротив, компания получает возможность вернуть часть уже вложенного капитала и одновременно распределить будущие финансовые риски между партнёрами. Для SOCAR ситуация обратная: азербайджанская компания получает доступ к активу уже после прохождения наиболее неопределённой стадии его развития.

В этом смысле Baleine может быть показательным примером новой модели международной экспансии SOCAR. Вместо того чтобы самостоятельно брать на себя весь геологический и капитальный риск, компания может приобретать миноритарные пакеты в уже подтверждённых проектах, сохраняя возможность получать доход от добычи и одновременно накапливая опыт работы в новых юрисдикциях.

Особенно интересен состав партнёров. Помимо Eni и государственной Petroci, в проекте участвует Vitol — один из крупнейших мировых энергетических трейдеров. Это означает, что SOCAR оказывается внутри международной структуры, объединяющей оператора, национальную нефтяную компанию принимающей страны и крупного трейдера.

Такой формат потенциально важен не только с точки зрения Baleine. Он даёт SOCAR возможность расширять международные связи и лучше понимать энергетическую инфраструктуру Западной Африки — от добычи и переработки до торговли и поставок.

Отдельный фактор — развитие отношений SOCAR и Eni. В 2024 году компании подписали ряд меморандумов о сотрудничестве в энергетике, включая углеводороды, энергетическую безопасность и сокращение выбросов. Вход SOCAR в Baleine переводит это сотрудничество из преимущественно рамочного формата в конкретный международный upstream-проект.

Однако переоценивать сделку также не стоит. 10%-ная доля не даёт SOCAR существенного контроля над стратегическими решениями проекта. Компания будет зависеть от оператора Eni, решений государства Кот-д’Ивуар и общей конъюнктуры нефтегазового рынка. Кроме того, инвестиция создаёт для SOCAR новые политические, регуляторные, валютные и операционные риски, связанные с работой в незнакомой для компании юрисдикции.

Поэтому Baleine одновременно является и возможностью, и тестом. Возможностью — потому что SOCAR получает доступ к растущему нефтегазовому региону через уже доказанный актив. Тестом — потому что компании предстоит показать, насколько эффективно она способна управлять международным портфелем миноритарных активов за пределами традиционных рынков.

Есть и ещё один важный вопрос: станет ли Baleine единичной инвестиционной историей или первым шагом SOCAR в Африке? Само по себе приобретение 10% не доказывает наличие масштабной африканской экспансии. Но если компания продолжит искать аналогичные проекты — с подтверждёнными запасами, действующей добычей, международным оператором и понятной инфраструктурой, — нынешняя сделка может стать моделью для последующих приобретений.

В этом случае меняется сама логика международного развития SOCAR. Компания постепенно выходит за рамки роли национальной нефтегазовой корпорации, международная деятельность которой преимущественно связана с транспортировкой, торговлей и активами в близлежащих энергетических регионах. Формируется более диверсифицированный портфель добывающих активов, распределённых между разными географиями.

Именно поэтому значение Baleine не стоит измерять только будущими баррелями, которые будут приходиться на 10%-ную долю SOCAR. Главный результат сделки — появление у Азербайджана прямого присутствия в нефтегазовой экономике Западной Африки.

Если последующие инвестиционные решения SOCAR подтвердят интерес к региону, Baleine может оказаться не конечным пунктом, а первым плацдармом. Тогда сегодняшняя сделка будет выглядеть как начало более масштабной трансформации: SOCAR постепенно превращается из компании, выросшей вокруг Каспия, в глобального энергетического инвестора, который ищет ресурсные и партнёрские возможности уже далеко за пределами своего традиционного региона.

Автор

Заур Нурмамедов