Киеву для остановки длящегося уже 3,5 года российского вторжения и заключения мирного договора придется принять условия, выдвигаемые Кремлем. Такого мнения придерживается президент США Дональд Трамп, рассказал Politico высокопоставленный чиновник американской администрации.

Эти условия, которые Трампу на встрече в Анкоридже выложил Владимир Путин, в сущности, представляют собой несколько урезанные требования президента РФ, выдвинутые им летом 2024 года и предполагавшие полный отказ Украины от Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Reuters со ссылкой на несколько осведомленных источников сообщал, что Путин в ходе встречи на Аляске продолжал настаивать на полной сдаче ему территорий Луганской (захвачено 99% региона) и Донецкой областей (88%), часть которых Киев пока держит под контролем. Однако теперь Москва готова остановить боевые действия по нынешней линии фронта в Запорожье и Херсонщине (по 73%), описывали собеседники позицию Кремля.

В рамках возможной сделки Россия также готова вернуть Украине районы Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, оккупированные ВС РФ, отмечали источники. По их словам, Путин по-прежнему требует запрета на вступление Украины в НАТО, а также хочет получить юридически обязывающие гарантии нерасширения альянса на восток, нейтралитета Украины и заявляет о необходимости ограничить численность ВСУ, запретив развертывание на ее территории миротворцев из стран Запада.

По словам знакомых с образом мышления Трампа собеседников Politico, глава Белого дома по-прежнему не склонен оказывать давление на Путина. Он убежден, что имеет больше рычагов влияния на Украину и европейских союзников.

«Он давно считает, что Россия имеет преимущество на поле боя и нуждается в том, чтобы ее подтолкнули к мирным переговорам», — заявил один из бывших представителей администрации США. По мнению Трампа, Украина сильно зависит от Вашингтона в плане оружия и разведданных и поэтому есть больше «точек давления» на нее, передал источник.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что не собирается отдавать России не оккупированные территории и что вопрос об обмене землями должен обсуждаться на личной встрече с Путиным. (moscowtimes.ru)