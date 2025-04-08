Силы обороны Эстонии могут получить право на применение силы для укрепления безопасности на море, включая право на потопление представляющих опасность гражданских судов. Об этом сообщил эстонский портал национального гостелерадио ERR.

По его информации, комиссия по государственной обороне Рийгикогу (эстонского парламента) предложила проект закона, согласно которому Силы обороны в соответствии с международным морским правом смогут применять силу, если другие средства неэффективны, в морской зоне страны для защиты инфраструктуры, объектов государственной обороны, портов, оборудования или судов, которые оказывают жизненно важные услуги. «Это должно дать нам возможность действовать не только в территориальном море, то есть в 12 морских милях, которые есть у нас и у любой другой страны от берега и островов, но и в исключительной экономической зоне. Вплоть до точки, где исключительная экономическая зона Эстонии соприкасается с исключительными экономическими зонами других стран», — приводит портал слова председателя комиссии Калева Стойческу. Силы обороны будут иметь право потопить и гражданское судно, представляющее опасность, если отразить угрозу другими мерами или сделать это своевременно невозможно, отмечает ERR.

Портал подчеркивает, что сила может быть применена если причиняемый ею вред значительно меньше потенциального вреда, причиняемого угрозой. При этом капитан судна и государство, под чьим флагом оно находится, должны быть уведомлены об этом как можно раньше.