НАТО может разрешить пилотам, патрулирующим границу с Россией, открывать огонь по нарушившим границу российским военным самолётам. Разведывательные дроны союза, патрулирующие территорию вдоль границы, могут быть вооружены. Об этом сообщает Financial Times.

Союз рассматривает меры реагирования на участившиеся случаи нарушения воздушной границы российскими самолётами и дронами. Вопрос подняли граничащие с Россией страны, поддержанные Великобританией и Францией, говорится в материале. Сейчас к дискуссии подключились ещё несколько государств.

Ещё одной возможной мерой реагирования может стать проведение военных учений у российской границы, в одном из менее защищённых её районов, пишет FT. Источники издания отмечают, что принятое решение может не анонсироваться официально — тогда о нём узнают только после его применения. (svoboda.org)