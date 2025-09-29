Правительство Испании исполнило угрозу не пропускать через свою территорию транспорты с оружием для Израиля даже под угрозой ухудшения отношений с США.

Испанская газета El Pais сообщила сегодня, что Мадрид запретил американским судам, доставляющим оружие в Израиль, заходить в совместную испано-американскую базу Рота возле Кадиса на средиземноморском побережье, а транспортным самолетам США совершать посадку по пути в Израиль на совместной военно-воздушной базе Moron возле Севильи.

Хотя между Испанией и США есть договор о военном сотрудничестве 1988 года, Мадрид запретил американцам провозить через совместные базы оружие и боеприпасы для ЦАХАЛа. «Наши базы это не сито. Хотя они работают на основе испанско-американских договоров, базы находятся на суверенной испанской территории под командованием испанских военных, и всё, что там происходит, должно быть одобрено испанскими властями», — заявили в Мадриде.

El Pais добавляет, что США могут довольно легко обойти этот запрет. Испания может разрешить «полёт американских самолётов на немецкую или итальянскую базу, чтобы вылететь в Израиль оттуда». Испания не досматривает американские транспортные самолёты или корабли, заходящие на испанские базы. Источники поясняют, что это было бы «контрпродуктивно, поскольку отношения между союзниками основаны на доверии, которое будет серьёзно подорвано, если обман будет раскрыт».

Газета поясняет, что в США считаются с чувствительностью испанских отношений с Израилем и прошлой весной Пентагон не использовал воздушное пространство Испании для переброски в Израиль шести самолетов-невидимок F-35. (israelinfo.co.il)