Неугомонный солист американской группы System of a Down армянского происхождения Серж Танкян высказался по поводу игнорирования его призыва со стороны музыкального коллектива Imagine Dragons. Эта музыкальная группа дала концерт в Баку в прошлом году, несмотря на призыв Танкяна отменить это мероприятие. Возмущенный Танкян даже разместил на Сhange.org петицию по данному поводу, которая с прошлого года на данный момент набрала всего лишь свыше 19 тыс. подписей.

Так, в интервью для музыкального издания Metal Hammer Танкян резко осудил Imagine Dragons за их решение.

«Слушайте, я не судья, чтобы говорить группам, где выступать, а где нет… Я понимаю, что они делают это ради денег, что они артисты, что они развлекают, все это. Но когда есть правительство, готовящееся к этнической чистке, когда Азербайджан голодом морил 120 тысяч армян в Нагорном Карабахе, не пропуская ни еды, ни медикаментов. Как артист, если бы я узнал об этом, ни за что на свете я бы не поехал и не выступил там. Но некоторые артисты так поступают. И я не знаю, что сказать о таких артистах. Я не уважаю их как людей. К черту их искусство, они нехорошие люди, по моему мнению. Если вы все равно едете и выступаете в такой стране, я не знаю, что сказать о вас как о чертовых людях. Мне плевать на вашу музыку. Если вы плохой человек, мне все равно. Таково мое мнение. У меня нет никакого уважения к этим ребятам», — заключил Танкян.

Подобный стиль поведения Танкян демонстрирует на протяжении многих лет. Еще в 2013 году он направил тогдашнему президенту Армении Сержу Саргсяну письмо, в котором он обвинил последнего в фальсификации голосов на выборах и критиковал существующую власть.

А в 2022 году Танкян предложил России напасть на Армению. По его мнению, в ответ на российскую агрессию западные страны передали бы Армении оружие, которое та могла бы использовать в войне против Азербайджана и Турции. В 2023 году он уже призывал ввести санкции против Азербайджана и разместить миротворческие силы ООН в Карабахе. Прям, не музыкант, а генератор абсурдных идей, на которые всем абсолютно наплевать. Что собственно и сделали музыканты Imagine Dragons. А сейчас обиженный до глубины души Танкян говорит об отсутствии уважения к группе Imagine Dragons. Полагаю, что самой группе от подобного отношения Танкяна ровным счетом ничего не грозит. Да и самому Танкяну не привыкать быть не воспринятым всерьез.

Помнится, в свое время Танкян посоветовал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану читать историю, чтобы узнать, что «Карабах – это историческая армянская территория». «Однажды и Восточная Турция вернется к своим законным владельцам», — съехидничал музыкант.

Если Танкян не поучал бы других, а сам почитал историю, то понял бы кому на самом деле принадлежит не только Карабах, но и территория современной Армении. Танкян любит говорить о подарке Иосифа Сталина Азербайджану в виде автономии «Карабаха», что не соответствует исторической действительности. Но при этом он молчит по поводу того, что Армения в 1921 году получила историческую азербайджанскую территорию Зангезур.

В современном мире есть множество примеров того, как музыканты становились успешными политиками, но в случае с Танкяном мы можем заранее сказать, что его бредовые идеи могут привлечь внимание только врачей соответствующей категории. Иначе он точно не отстанет от воображаемых драконов…