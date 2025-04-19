Администрация президента Дональда Трампа не выдвигает «разумных идей» по прекращению войны в Украине из-за сложившегося «антироссийского фона». Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков. «Такой антироссийский фон создан за последние годы и даже десятилетия в той же Америке, в той же Европе. И этот фон мешает продвигать вполне разумные идеи, с которыми как бы согласны некоторые из руководителей, в том числе в Вашингтоне», — сказал Ушаков в беседе с пропагандистом Павлом Зарубиным.

При этом помощник главы государства добавил, что, по его мнению, Трамп и его администрация «понимают первопричины конфликта». Фрагмент интервью был опубликован 19 апреля, однако сам Зарубин указал, что запись была сделана двумя днями ранее — 17 апреля.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений от Вашингтона о возможном выходе из переговоров по Украине. В пятницу, 18 апреля, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от роли посредника по украинскому урегулированию, если в ближайшее время ситуация не сдвинется с мертвой точки. В тот же день Дональд Трамп подтвердил, что США рассматривают возможность выхода из переговорного процесса в случае, если одна из сторон продолжит препятствовать достижению компромисса. «Мы не называем конкретных сроков — неделя это или две — но все должно происходить быстро», — подчеркнул американский президент, добавив при этом, что все еще верит в возможность прекращения войны.

Как сообщил Axios со ссылкой на источники, еще до того, как эти заявления были сделаны публично, Трамп в частном порядке выражал недовольство состоянием дипломатического процесса. В беседах с ключевыми членами своей администрации он признал, что переговоры зашли в тупик.

На этом фоне Bloomberg сообщил, что США представили своим союзникам в Париже проект мирного соглашения, который предполагал ослабление санкционного давления на Москву при условии достижения устойчивого прекращения огня. Согласно источникам агентства, в рамках этих предложений Вашингтон также выразил готовность признать контроль России над Крымом.

Однако российская сторона продолжает настаивать на совершенно иных условиях. Ранее Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров заявляли, что для завершения боевых действий Киев должен официально признать российский суверенитет над пятью аннексированными регионами Украины — в границах соответствующих административных областей. Помимо этого, Москва требует отмены западных санкций и юридически зафиксированного отказа Украины от вступления в НАТО.

В четверг, 17 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с США по урегулированию в Украине столкнулись со сложностями. Он добавил, что контакты с Вашингтоном будут продолжаться, но конкретики по ним пока нет. (moscowtimes.ru)