Вашингтон и Пекин обсуждают возможность проведения саммита президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, в рамках подготовки планируются визиты в США министра иностранных дел Китая Ван И и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна.

Как передает #, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, Ван И может посетить США уже в октябре.

The Wall Street Journal добавляет, что Си Цзиньпин может посетить США в рамках участия в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре. Газета уточняет, что обсуждается возможность отдельной двусторонней встречи лидеров двух стран во время возможного визита Си Цзиньпина.

Саммит АТЭС в Сан-Франциско пройдет 12-18 ноября.