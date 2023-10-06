Белый дом начал планировать встречу президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина, которая может состояться в ноябре в Сан-Франциско.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

Отмечается, что лидеры могут встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), форума экономик Тихоокеанского побережья в составе 21 страны, который пройдет 11-17 ноября в Сан-Франциско.

По словам источников, Байден «с нетерпением» ждет встречи с Си, однако в Китае пока даже не подтвердили участие своего лидера в АТЭС.

Ожидается, что ситуация прояснится во время визита в США топ-дипломата Китая Ван И, который должен прибыть в Вашингтон в ближайшие недели.