Белый дом пока не планирует проводить трехстороннюю встречу с участием президентов США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

По данным источника, Трамп не исключает возможности присоединения Зеленского к переговорам с Путиным на Аляске, однако на данный момент присутствие украинского лидера в программе саммита не предусмотрено.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Как утверждают западные СМИ, главной темой станет мир в Украине.

В Кремле подтвердили дату и место проведения переговоров. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее близостью к России, что позволит делегациям быстро добраться, перелетев через Берингов пролив. Он добавил, что в ближайшие дни стороны займутся активной проработкой деталей встречи и предупредил, что переговорный процесс будет непростым.