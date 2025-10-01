Израильская армия готовится к операции против судов «Глобального флота Сумуд», чтобы предотвратить прорыв блокады и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом 1 октября сообщило информационное агентство Anadolu Ajansi.

По имеющимся данным, флот «Сумуд» находится приблизительно в 150 морских милях от Газы, и около 50 судов приближаются к «зоне вмешательства».

«Израильский флот готовится вмешаться в действия флота «Сумуд» и захватить суда», — сообщается в публикации.

В район операции будет направлен военный корабль для задержания активистов флотилии с последующей их доставкой в порт Ашдод на юге Израиля. Согласно планам, часть судов флотилии «Сумуд» будет отбуксирована в Ашдод, а другие могут быть потоплены.