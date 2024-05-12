Правительство Великобритании не намерено задействовать своих военнослужащих для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, комментируя строительство плавучей платформы у побережья палестинского анклава.

«Корабль Королевских ВМС Великобритании RFA Cardigan Bay станет своего рода логистическим хабом неподалеку от пирса. Однако премьер-министр [Великобритании Риши Сунак], я и другие [министры] посчитали, что размещение наших военнослужащих на земле не будет хорошим шагом. Это необязательно делать. Есть другие люди, которые могут делать это», — сказал Кэмерон в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

По его словам, доставкой помощи в Газу может заниматься «подрядная организация», которая будет «надежно защищена». «Размещение британских [военных] на земле — это риск, на который нам не стоит идти. По этой же причине американцы не собираются отправлять своих военнослужащих», — подчеркнул глава МИД, добавив, что в таком случае американские и британские войска могли бы подвергнуться «целенаправленным атакам».