Пентагон сообщил, что плавучий пирс, который будет использоваться для доставки дополнительной помощи в сектор Газа, обойдется примерно в 320 миллионов долларов.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила журналистам, что в эту сумму входит транспортировка оборудования и секций пирса из США к побережью Газы и сборка самого пирса.

Она также покрывает затраты на операции по доставке помощи.

Высокопоставленный военный чиновник сообщил, что экипажи грузового корабля ВМС США «Рой Бенавидес» и нескольких кораблей Армии США начали строительство плавучей платформы для проведения операции на прошлой неделе.

Следующим на очереди будет строительство плавучего причала, который будет прикреплен к берегу Армией обороны Израиля.

Американские и израильские официальные лица выразили надежду на то, что пирс будет построен и запущен в эксплуатацию в начале мая. (Голос Америки)