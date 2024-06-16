Армия обороны Израиля сообщила о гуманитарной паузе в боевых действиях в секторе Газа для расширения поставок помощи мирному населению.

Перерыв в боевых действиях наступает с 08:00 до 19:00 вдоль дороги, ведущей от КПП «Керем-Шалом» к дороге Салах ад-Дин, а затем на север сектора.

В сообщении израильской армии в телеграме говорится, что решение о гуманитарной паузе принято после дополнительных обсуждений с ООН и международными организации.

Вместе с тем военные говорят, что операция в южной части сектора, где расположен Рафах, будет продолжаться. Вчера израильская армия понесла ощутимые потери — в результате взрыва бронетранспортёра погибли восемь военнослужащих.

10 июня Совет безопасности ООН принял резолюцию США о поэтапном прекращении огня в Газе. План предполагает освобождение заложников, захваченных 7 октября прошлого года группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, постепенный вывод израильских войск с территории сектора и послевоенное восстановление Газы под международным контролем. (svoboda.org)