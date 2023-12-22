Голосование в ООН по резолюции о приостановке боевых действий в Газе снова отложено, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, совет Безопасности ООН вновь отложил голосование по резолюции, призывающей к приостановке боевых действий между Израилем и ХАМАС и увеличению гуманитарной помощи сектору Газа.

Голосование по резолюции перенесено в четвертый раз, ожидается, что оно состоится в пятницу. Однако, отмечает телеканал, сроки голосования могут снова измениться.

Источники ранее указывали, что одним из ключевых препятствий остается предложение ООН создать механизм мониторинга помощи, поступающей в сектор Газа.