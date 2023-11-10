Представители Палестины планируют в ближайшее время организовать масштабное мероприятие в поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по сектору Газа. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур.

По его словам, палестинские власти намерены совершать больше таких акций, возможно, с привлечением тех, кто выступает за выполнение упомянутой резолюции.

В ближайшие дни, если не произойдет прекращения огня, Палестина проведет больше подобных мероприятий при участии еще большего числа послов, которые выскажутся в поддержку выполнения резолюции ГА ООН, уточнил Мансур.

Он добавил, что за принятие соответствующего документа проголосовала 121 страна.