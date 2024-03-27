Париж следит за исполнением резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа и может запросить заседание на эту тему. С таким заявлением выступил постоянный представитель Франции при всемирной организации Николя де Ривьер.

«Я могу вскоре запросить еще одно заседание», — сказал он, добавив, что цель его страны — убедиться в том, что положения документа исполняются.

Заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Роберт Вуд также выразил надежду на то, что резолюция будет исполняться, но отказался называть срок, по истечении которого можно будет делать выводы об исполнении и не исполнении решения Совбеза. «Не хочу делать предположения на тему того, как долго должен ждать Совет. Это очень сложные материи», — сказал он.

«Израиль видел эту резолюцию, она им не понравилась. Беспокойство в связи с ситуацией в Газе серьезное, и оно растет. Конечно, много беспокойства вызывает потенциальная операция в Рафахе. Мы обсуждаем это с ними и продолжим работать над тем, чтобы резолюция исполнялась всеми сторонами», — отметил Вуд.