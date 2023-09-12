Российский суд продлил арест бывшего сотрудника ФСБ РФ Игоря Гиркина-Стрелкова. Он будет находиться в СИЗО следующие три месяца.

По информации Telegram-канала Baza, заседание прошло в Мещанском суде Москвы. Защита ходатайствовала о домашнем аресте из-за проблем с сердцем. Стрелков напомнил, что не может сбежать из России, так как находится в розыске по линии Интерпола.

«Я нахожусь не в самом хорошем состоянии по здоровью. Я нахожусь в розыске Интерпола, приговорен заочно к пожизненному заключению — возможность скрыться за рубежом для меня является абсурдом. Я не признаю свою вину и намерен отстаивать свое доброе имя и честь в суде, так что скрываться и подтверждать выдвинутое обвинение я не собираюсь», — заявил российский террорист.