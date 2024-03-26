Мосгорсуд продлил арест американскому журналисту Эвану Гершковичу до 30 июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба судов Москвы.

Гершковича – корреспондента The Wall Street Journal – задержали в марте 2023 года в Екатеринбурге. По утверждению ФСБ России, журналист по заданию США собирал сведения о предприятии российского военно-промышленного комплекса, составляющие государственную тайну.

Гершкович и The Wall Street Journal отвергают предъявленные обвинения. Издание неоднократно требовало немедленного освобождения журналиста. Белый дом называл обвинения «смехотворными», а президент США Джо Байден характеризовал задержание журналиста как «совершенно незаконное». (svoboda.org)