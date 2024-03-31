Пурия Зераати, ведущий запрещенного в Иране телеканала, подвергся нападению недалеко от своего дома в Лондоне и получил множественные ножевые ранения.

Как сообщается, на 36-летнего ведущего телеканала Iran International напали два человека, когда он выходил из своего дома в Уимблдоне на юге британской столицы в пятницу.

Журналист был доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Причины нападения пока не известны, однако в 2022 году канал подробно освещал антиправительственные протесты в Иране, а режим в Тегеране объявил его террористической организацией.

Представители Лондонской полиции сообщили, что расследование этого дела ведут специалисты по борьбе с терроризмом.

Доминик Мерфи, глава контртеррористического командного подразделения, заявил, что офицеры пока не исключают никаких версий причин нападения.

В полиции также пояснили, что этим делом занимаются именно они, поскольку «пострадавший работает журналистом в персоязычной медиа-организации, базирующейся в Великобритании».

Доминик Мерфи добавил, что учитывался и тот факт, «что в адрес этой группы журналистов поступил ряд угроз».

Мерфи также сообщил, что в качестве меры предосторожности в район нападения на юге Лондона и в другие места близ Лондона были отправлены дополнительные полицейские патрули.

По этому делу пока никто не арестован.