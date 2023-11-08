С годами я всё меньше и меньше понимаю и себя, и всё остальное. И мне кажется, что в жизни вопросов гораздо больше, чем ответов.

Анар

В этом году академику Азаду Мирзаджанзаде исполняется 95 лет. Мы, его ученики, хотим выполнить наш долг и вспомнить нашего Учителя. Память священна, и мы не имеем права забывать наше прошлое… Несмотря ни на какие «жизненные обстоятельства».

Мы попросили доктора Адалята Абдуллаева помочь нам в этом добром и нужном деле. Предлагаем вниманию наших читателей некоторые фрагменты беседы с лечащим врачом Азада Халиловича.

Листопад в пору лета

– На наш взгляд, отношение Азада Халиловича к известному меценату Зейналабдину Тагиеву говорит о том, что подсознательно он старался походить на него, быть может пройти его жизненный путь. Что Вы думаете об этом?

– Мне трудно судить об этом историческом умозаключении. Могу сказать, что благодаря академику Мирзаджанзаде была переиздана опубликованная в 1903 году книга о Зейналабдине Тагиеве. Азад муаллим просил об этом тогдашнего руководителя «АзЕвроТел» Нуру Ахмедова. Он часто вспоминал добрые дела и заслуги мецената Тагиева, его отношение к этому человеку было максимально положительным. У них было много общего: оба беззаветно служили Азербайджану, каждый по-своему, но очень плодотворно.

– Судьба подарила Вам уникальную историческую возможность наблюдать этого неординарного человека на протяжении полутора лет. Какая черта его характера запомнилась больше всего?

– Принципиальность, непреклонность и порядочность. И умение влиять на окружающих. Многие отмечают, насколько я преобразился в результате общения с Азадом Халиловичем.

– Пожалуйста, приведите пример.

– Я бы хотел привести исторический пример. Однажды на одном из официальных приемов в Баку член Политбюро ЦК КПСС Николай Подгорный обратился к Азаду Халиловичу на «ты». После того, как Азад муаллим в свойственной ему манере «посадил на место» высокого гостя, тов. Подгорный уже совсем другим тоном пригласил его к своему столику, написал на салфетке номер личного телефона, сказав такие слова: «Я вижу, что с таким характером у тебя могут быть проблемы. Если что, звони».

Свидетелем этой сцены был тогдашний Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Мамед Искендеров, который и пригласил Азада Халиловича на этот прием.

– Обращение на «ты»… Да, интересная тема. А как обращался наш Учитель лично к Вам?

– Только на «Вы». Он даже говорил, что я еще не заслужил обращения на «ты». Он даже к детям обращался на «Вы».

– Не заслужил?! В романе Александра Дюма «Графиня де Монсоро» есть такой момент. Граф де Бюсси говорит своему лекарю: «Реми, я всегда обращаюсь на «ты» к тем, кого люблю». Может быть, Азад муаллим имел в виду именно это?

– Может быть. Он часто использовал психологический прием говорить намеками.

– Один из его учеников, анализируя применяемые академиком психологические приемы, сравнил его с Николо Макиавелли. Насколько объективно это сравнение?

– Азад Халилович был всесторонне образованным человеком, так что, даже используя опыт Макиавелли, он обязательно привносил что-то свое в любое действие.

– Кстати об учениках. Кто из учеников академика был наиболее близок ему по духу?

– Сейфулла Курбанов, первый аспирант Азада Халиловича, такой же принципиальный и порядочный человек. На свадьбе этого человека плов готовила мама академика.

– В Вашей памяти Азад Мирзаджанзаде остался сложным или тяжелым человеком?

– Азад Мирзаджанзаде одновременно и сложный, и тяжелый, но бесконечно интересный человек.

– Если бы Вы создавали портрет академика, какой цвет Вы бы использовали больше: белый или черный?

– Белый.

– Как известно защита его кандидатской диссертации длилась 7 часов. Мог ли этот факт отразится на его деятельности на посту председателя ВАК?

– На следующий день после защиты была поздравительная правительственная телеграмма за подписью первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана. А на его деятельности председателя ВАК сказывались только его принципиальность и порядочность.

– В статье «Жизнь после смерти» (https://www.novoye-vremya.com/ru/posts/detail/zizn-posle-smertinbsp-1695968312) есть такие строки: «Со своим потенциалом он мог бы стать азербайджанским Солженицыным или Сахаровым. Но он выбрал другой путь. Путь Азада Мирзаджанзаде». Вы согласны с этим умозаключением?

– У него был свой путь, который определяли его принципиальность, порядочность и большая любовь к Азербайджану. Кроме того, если Сахаров мог поддаваться определенному влиянию, то в случае с Азадом Мирзаджанзаде это было невозможно.

– Один известный в стране человек отвечая на вопрос «Почему Азад Мирзаджанзаде не занимался политикой?» сказал такие слова: «Он не хотел идти на бессмысленный риск». Что Вы об этом думаете?

– Азад Халилович был крупным ученым, он работал и создавал до последнего дня своей жизни. Находясь в больнице, он применил нанотехнологию в нефтяной промышленности и скважины давали на 50% больше нефти. Мы с ним написали большую медицинскую статью, которая вызвала огромный интерес в медицинской общественности России. Он написал и издал книгу по музыке… Как Вы думаете, было у него время на политику? Да и потом, Сахаров стал политиком, когда перестал быть ученым. Но гражданская позиция у Азада Халиловича была!

– Как бы Вы определили его гражданскую позицию?

– «Все должны Азербайджану. Азербайджан никому не должен».

– Как он относился к успехам других людей?

– По-разному. Он мог искренне радоваться истинным успехам.

– Каким Вам запомнилось его отношение к людям?

– Азад муаллим был строг к людям и к себе. Не был мстительным, но обиды не забывал.

– Если бы Вам пришлось выбрать одно слово для характеристики академика Азада Мирзаджанзаде…

– Гений. Это однозначно.

– У него был тот редкий дар свыше, который называется умением признавать свои ошибки?

– Он иногда признавал, что ошибался в людях.

– Какой из шедевров нашего кинематографа наиболее точно отражает жизненный путь нашего Учителя?

– «Листопад в пору лета».

Говорит академик Азад Мирзаджанзаде:

«У каждого из нас свой путь и неоспоримое право выбора: места жительства, качества работы, образа мыслей, в конце концов, судьбы. Уважая чужие стандарты жизни, я не мыслю себя, свою работу вне пределов Азербайджана. Всем, чего добился, я обязан Родине, своему народу. За долгую жизнь я получал немало званий и наград, но поверьте: одна из самых для меня дорогих регалий – недавнее избрание почётным гражданином Лянкярана».

«Я средний человек. Всё, что мне удаётся сделать, – удаётся благодаря труду. Тружусь в родной Москве, в родной Уфе, в родном Баку. Некоторые считают, что в общественной жизни действует закон Кетли – закон сохранения среднего человека. Этот человек просто хочет честно работать, довольствуясь минимумом удобств и жизненных благ. Если такой закон действительно существует, он работает на стабильность и устойчивость в обществе».

«Есть люди, которые убеждены, что не надо иметь убеждений. Это их выстраданная позиция, ведь по такому принципу люди десятилетиями отбирались. С изменением обстановки они изменяются тоже. А люди, которые чем-то дорожат, не могут так быстро реагировать. Это естественная инерция, если взгляды и убеждения основательные, если есть нравственный фундамент. У пустых людей такого груза нет, и они легко меняют курс».

P.S. Отдельное спасибо ученику Азада Халиловича Марсу Хасанову за предоставленную фотографию.

Баку, ноябрь, 2023 год,

Ученики Азада Мирзаджанзаде