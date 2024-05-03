Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал ЕС вооружаться, чтобы говорить с Россией и Китаем с позиции силы. Об этом сообщает ТАСС.

Во время своего выступления он называл Россию и Китай «авторитарными режимами» и «империями».

«Авторитарные режимы ничто так не уважают, как силу. Давайте постараемся, чтобы мы имели эту силу, когда говорим с ними», — заявил он.

По его словам, европейцы привыкли полагаться на зонтик безопасности со стороны США.

«Мы должны понимать, что этот зонтик может не быть всегда открытым. Мы не можем зависеть в нашей безопасности от каждых выборов в США», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС должен развивать собственную структуру безопасности.