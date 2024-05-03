Стрельба произошла возле старшей школы в Вашингтоне, 17-летняя ученица госпитализирована. Об этом сообщило местное управление полиции в X (ранее Twitter).

«По предварительным данным, пуля попала в здание школы и задела ученицу. Она получила незначительные травмы», — говорится в публикации. В полиции подчеркнули, что прямой угрозы безопасности внутри здания школы нет.

Как сообщил сотрудник правоохранительных органов на пресс-конференции, очевидцы слышали серию выстрелов. По предположению стражей порядка, речь идет о перестрелке между несколькими людьми. Полиция ведет расследование произошедшего.