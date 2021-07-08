В Боснии и Герцеговине стартовал ежегодный «Марш мира» в память о жертвах геноцида в Сребренице. В 26-ю годовщину кровавых событий участники шествия пройдут по тому же пути, по которому, спасаясь от кровавой расправы, бежали жители Сребреницы в 1995 году в поисках убежища в безопасной зоне – городе Тузла. Старт шествию, которое в этом году проходит в 17-й раз, был дан в поселке Незук, сообщает Агентство Анадолу.

В память о 8 372 жертвах самой крупной трагедии в Европе периода после Второй мировой войны участники трехдневного шествия проследуют через лесной массив по маршруту, которым пользовались жители Сребреницы. Этот путь впоследствии был назван «дорогой смерти». Участники акции в среднем будут преодолевать 35 километров в сутки и завершат шествие 10 июля на Мемориальном кладбище Поточари.

Геноцид в Сребренице считается самой масштабной гуманитарной катастрофой в Европе со времен Второй мировой войны.

Ежегодно 11 июля останки жертв геноцида после процедуры идентификации личности предаются земле на кладбище в городе Поточари. В нынешнем году будут перезахоронены останки еще 19 боснийцев, сообщили в боснийском Институте по пропавшим без вести.