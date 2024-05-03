Компания Bakcell представила свой инновационный магазин на основе нового фирменного стиля на Площади Фонтанов. Робот-гуманоид Ardi от Bakcell с поддержкой искусственного интеллекта принял участие в открытии магазина 3 мая.

Обновленный магазин представляет собой «high-tech» пространство, демонстрирующее современный подход к клиентам и одновременно являющееся отличным центром обслуживания клиентов. Помимо качественных услуг, магазин также предоставляет покупателям VR-зону для любителей игр, технологии нового поколения Apple Vision Pro и оцифрованные мониторы.

Клиенты смогут ознакомиться с новыми продуктами, которые «Bakcell» представит в ближайшие недели, и приобрести их непосредственно в магазине. Обновленный магазин, расположенный по адресу: улица Гаджи Зейналабдина Тагиева, 19 (Площадь Фонтанов), работает непрерывно с 9:00 до 20:00 в будние дни и с 10:00 до 18:00 в выходные.

Следует отметить, что недавно представленная стратегия бренда «Bakcell» направлена ​​на предоставление инновационных услуг для Азербайджана.