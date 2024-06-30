Японская компания Sharp представила новый смартфон Simple Sumaho 7, предназначенный для пожилых пользователей. Устройство имеет классический внешний вид с физическими кнопками под экраном, но оснащено современным оборудованием, включая процессор Qualcomm Snapdragon 695 и поддержку сетей 5G. Об этом сообщает издание IT-Home.

Одна из ключевых особенностей смартфона – наличие физической кнопки «Домой», которая облегчает навигацию для пользователей, незнакомых с сенсорными экранами. Simple Sumaho 7 также поддерживает голосовые команды и оснащен функцией экстренного вызова.

Устройство имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68, а также соответствует военному стандарту MIL-STD-810H. Оно оснащено 5,7-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1520 на 720 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Последнюю можно расширить до 1 ТБ с помощью microSD.

Simple Sumaho 7 поддерживает быструю зарядку через порт USB Type-C и имеет емкость аккумулятора 4000 мАч. Он также оснащен чипом NFC, что позволяет использовать смартфон для бесконтактных платежей.

Смартфон будет продаваться в Японии эксклюзивно через SoftBank с 5 июля по цене 59 760 иен.