Турецкая авиастроительная компания Baykar показала новую модель военного дрона Kalkan Diha, который можно применять для разведки, корректировки огня и патрулирования местности.

Новый беспилотник вертикального взлета и посадки Kalkan Diha приводят в движение электродвигатели, но он также оснащен ДВС, передает naked-science.ru.

Силовые установки способны разгонять дрон до максимальной скорости 130 километров в час. Дальность полета составляет 100 километров, при этом Kalkan Diha может работать как автономно, так и под контролем оператора. Максимальная высота полета равняется 4,3 километра.