Пиар-менеджер, долгое время проработавшая в Министерстве спорта и молодежи Самая Мамедова, осуществила давнюю мечту и представила на суд общественности свою первую книгу — «Peşəkarlığın rəsmi» («Картина профессионализма»).

Презентация состоялась в Four Seasons Hotel Baku с участием известных и почетных гостей.

Ведущий вечера, тележурналист Мехман Расулов тезисно рассказал о книге и ее создателе, передав слово гостям — сценаристу и искусствоведу Надиру Бадалову, профессору Бакинского Славянского Университета, заведующей кафедрой журналистики и эксперту по PR Шалале Гасановой, писательнице Светлане Туран. Выступившие отметили большую роль в изданном труде Самаи Мамедовой, подчеркнув, что данная книга может и должна рассматриваться как пособие для всех, кто имеет отношение к PR-сфере.

Автор пишет не в скучном и шаблонном формате – в книге собраны важные открытия С.Мамедовой, которые она, будучи также профессионалом в области СМИ, наблюдала и резюмировала на протяжении своей 22-летней деятельности.

«Я бы сказала так – эта книга создана на основе моих практических шагов. Конечно, не все было выверено и четко, особенно на первых порах, но с годами ты получаешь не только опыт, но и сама формируешь свой талант в выбранной профессии, как бы это банально не звучало. Я пыталась быть предельно искренней со своим читателем», — говорит Самая Мамедова в интервью #.

Одну из особенностей книги она видит в том, что в ней она подробно описывает самые распространенные ошибки, допускаемые пиар-специалистами:

«Некоторых ошибок не удалось избежать и мне. Поэтому я рассказываю о том, как сделать так, чтобы избежать ситуаций, которые не будут играть на руку грамотному специалисту. Если в целом и общем – то эта книга о том, как складывался мой путь в медиа- и пиар-сфере», — отмечает автор издания.

Самая Мамедова – выпускница Бакинского Славянского университета и Newcastle University (Великобритания), где она училась по государственной программе. Работать начала рано, и уже в 19 лет была одной из ведущих сотрудниц телеканала Space, вела авторские передачи, готовила документальные телепроекты и даже сотрудничала с CNN.

С годами стала все больше увлекаться пиаром, была приглашена на работу в министерство налогов, министерство здравоохранения. А затем на протяжении 14 лет возглавляла пресс-службу министерства молодежи и спорта Азербайджана, принимала участие в организации крупнейших мероприятий государственной значимости, в том числе спортивных состязаний. Ей удалось выстроить доверительные отношения со всеми СМИ, оперативно и объективно информировать журналистов обо всех новостях в мире спорта и молодежной политики, организовать многочисленные интервью министра Азада Рагимова с ведущими изданиями не только Азербайджана, но и других стран.

По окончании презентации состоялась автограф-сессия. Самая Мамедова подписала книги всем гостям, поблагодарив каждого пришедшего за то, что разделил с ней этот знаменательный день ее жизни.