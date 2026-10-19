Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск семь проживающих и ведущих деятельность в Турции лиц по делу о публичных призывах к насильственному захвату власти в Азербайджане. Суд в Баку заочно избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста.

Как передает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, уголовное дело возбуждено по статьям 281.2, 283.2.1 и 167-3.1 УК АР, предварительное следствие поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

По данным следствия, фигуранты через социальные сети и интернет-платформы распространяли материалы с призывами к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Азербайджане, а также к насилию, разжиганию религиозной ненависти и вражды на почве религиозного радикализма.

Следствием установлены семь подозреваемых: автор журнала Haksöz и интернет-ресурса Haksöz Haber Рыдван Кая, писатель в издании Köklü Değişim, ведущий Değişim TV Зекария Джеран (известный как Абдулла Имамоглу), основатель интернет-ресурса Analiz Merkezi и автор программы Fatih Tezcan’la Analiz Merkezi Фатих Тезджан, руководитель Ahmet Şanlı Hukuk Bürosu Ахмет Шанлы, а также Фахреттин Ташкая Сарал, Абдуррахман Тумер и Алпарслан Танрыкулу.

Публикации размещались в период с 25 сентября по 18 октября в социальных сетях X, Facebook, Instagram, YouTube и TikTok, а также на других интернет-ресурсах, и сопровождались многочисленными фото-, видео- и иными материалами религиозно-радикального содержания.

Кроме того, Рыдван Кая 3 октября выступил на акции перед генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле, он же вместе с Зекария Джераном 13 октября — на акции перед посольством Азербайджана в Анкаре с призывами к насильственному захвату власти и высказываниями религиозного радикального характера.

Решениями Бинагадинского районного суда Баку в отношении всех семи лиц заочно избрана мера пресечения в виде ареста, они объявлены в международный розыск.

Следственные действия продолжаются, используются механизмы международной правовой помощи, в том числе с компетентными органами Турции.