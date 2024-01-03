Разыскиваемый Азербайджаном по линии Интерпола мужчина задержан в Турции.

Как сообщает #, об этом министр внутренних дел Турции Али Йерликая написал на своей странице в «X».

Министр отметил, что в рамках операции «QƏFƏS-28» были задержаны 56 человек, объявленных в международный розыск по линии Интерпола 18 странами: «Проведены операции в 11 регионах Турции в отношении лиц, объявленных в розыск США, Германией, Азербайджаном, ОАЭ, Беларусью, Марокко, Палестиной, Индией, Израилем, Ираном, Катаром, Казахстаном, Молдовой, Узбекистаном, Россией, Саудовской Аравией, Туркменистаном и Иорданией. Они разыскивались за преступления, связанные с отмыванием денег, контрабандой мигрантов, незаконным оборотом наркотиков, взяточничеством, торговлей людьми, кражами, мошенничеством и т.д».