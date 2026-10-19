Владимир Путин предложил провести трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения завершения войны в Украине на своих условиях, сообщил The Wall Street Journal (WSJ) бывший сотрудник российских спецслужб. По его словам, Путин выдвинул эту идею в ходе телефонного разговора с Трампом 9 октября. В частности, он предложил организовать переговоры на саммите АТЭС, который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Собеседник издания добавил, что Путин видит в этом шанс провести новую Ялтинскую конференцию и поделить мир на сферы влияния.

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил информацию о предложении российского президента. По его словам, Трамп пока не согласился на встречу, но может поддержать идею, поскольку хочет сдержать предвыборное обещание закончить войну. Источники WSJ, близкие к переговорам России и Китая, отметили, что Пекин не против трехсторонней встречи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил изданию, что саммит лидеров США, Китая и России на данный момент обсуждается. «Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи», — сказал Песков.

В Белом доме от комментариев по поводу трехстороннего саммита отказались, а посольство Китая в США на запрос WSJ не ответило. Бывший сотрудник российских спецслужб в разговоре с изданием отметил, что Путин и прежде предлагал Трампу и Си Цзиньпину провести встречу по Украине, но на этот раз инициатива прозвучала на фоне благоприятного для Москвы разворота в отношениях с Вашингтоном. Так, 9 октября стороны заключили соглашение о закупке США российского дизельного топлива и содействии его продаже на мировом рынке.

До этого Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот не хочет заканчивать войну с Россией. «Два года назад он мог договориться о более выгодных условиях, чем может сейчас. Его страна лежит в руинах, значительная часть ее территории потеряна, своих океанов и морей у него больше нет, а мужчин осталось мало — они ранены или погибли», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Зеленский, в свою очередь, обвинил главу Белого дома в том, что он принуждает Украину капитулировать перед Россией. «Я считаю, что были предприняты шаги, направленные на то, чтобы склонить Украину к капитуляции. Мне не хочется думать, что наши американские партнеры считают, будто войну можно завершить быстрее за счет Украины. Но выглядит это именно так», — отметил украинский лидер. (themoscowtimes.com)