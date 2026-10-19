Планы европейских чиновников и парламентариев отдать приоритет компаниям Старого Света при распределении частот для спутниковой связи наткнулись на сопротивление Вашингтона. Посол США в ЕС Эндрю Паздер пригрозил «разрушительными» ответными мерами европейским компаниям, если Брюссель ограничит доступ на свой рынок американским конкурентам, прежде всего SpaceX Илона Маска. Учитывая масштабы рынка США, последствия для европейских операторов будут крайне болезненными, предупредил он в разговоре с Financial Times.

В ЕС пытаются снизить зависимость от американских технологий из-за опасений по поводу непредсказуемых действий Дональда Трампа и рисков, связанных с доминированием иностранных компаний в сфере критически важной инфраструктуры. Но предлагаемые изменения при распределении радиочастотного спектра вызвали резкую критику со стороны SpaceX. Компания предупредила, что этот шаг может привести к ухудшению качества связи в Украине, где ее сервис Starlink играет ключевую роль в обеспечении связью как гражданского населения, так и вооруженных сил.

Еврокомиссия предложила зарезервировать для европейских игроков часть диапазона, позволяющего смартфонам напрямую подключаться к спутникам. Это ограничит доступ к частотам для китайских и американских компаний. В свою очередь, Европарламент внес предложения, направленные на повышение барьера для доступа неевропейских игроков к стратегическим радиочастотам.

Полоса частот 2 ГГц будет распределяться в 2027 году.

В рамках инициативы Еврокомиссии Deutsche Telekom, Orange, Vodafone и Telefonica объединят усилия, чтобы обеспечить себе доступ к ним. (themoscowtimes.com)