Стали известны стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Карабахом», который пройдет сегодня на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Начало встречи — в 20:45 по бакинскому времени.

Как сообщает İdman.Biz, «Карабах» выйдет на поле в следующем составе: Матеуш Кохальски, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина, Бахлул Мустафазаде, Матеус Силва, Педро Бикалью, Кади Боржес, Леандро Андраде, Абдулла Зубир (к), Камило Дуран и Нариман Ахундзаде. Главный тренер — Гурбан Гурбанов.

«Атлетико» начнет матч таким составом: Унай Симон, Юри Берчиче, Аймерик Лапорт, Айтор Паредес, Андони Горосабель, Микель Весперегисар, Алехандро Рего, Ойан Сансет, Иньяки Уильямс (к), Нико Уильямс и Горка Гурусета. Команду возглавляет Эрнесто Вальверде.