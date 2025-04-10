Шанхайская биржа открылась ростом на 1,29%, а Шэньчжэньская — на 2,29% после объявления правительством КНР о повышении дополнительных пошлин на импорт из США до 84%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Shanghai Composite вырос до отметки 3 327,84, а Shenzhen Component — до 9 757,98.

Ранее комиссия по тарифам при Госсовете КНР объявила, что поднимет дополнительные пошлины на импорт из США до 84%. Данная мера принята в качестве ответа на повышение пошлин на китайскую продукцию президентом США Дональдом Трампом.