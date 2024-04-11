Российские власти решили организовать пляжный отдых для россиян в Северной Корее после того, как европейские курорты оказались фактически недоступны из-за войны в Украине.

Правительство Приморского края разработало специальные летние туры в КНДР продолжительностью 8 и 12 дней, которые предполагают отдых на северокорейских курортах, сообщил глава агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.

До этого пляжный отдых для россиян в КНДР был организован только в свободной экономической зоне «Расон». Также Северная Корея начала строить Вонсан-Кальмаскую туристическую зону, чтобы принимать гостей из России. Курорт будет включать 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов и четырехкилометровый пляж. Однако открыть его планируется «в ближайшие годы», сообщали в феврале власти Приморья.

Помимо пляжей в «Расон» туристам из России предложили совершать поездки в Пхеньян и на единственный в КНДР горнолыжный курорт Масикрен, построенный северокорейским лидером Ким Чен Ыном за $30 млн. Стоимость туров этой весной составляет $800, включая авиаперелет Владивосток — Пхеньян — Владивосток.

С 2020 года КНДР была закрыта для туристов из-за пандемии коронавируса. Первая группа путешественников из России отправилась в Северную Корею только в феврале 2024-го, половина из них оказались жителями Приморья.

В то же время в правительстве заявили, что россияне преодолели «колониальную зависимость» от привычки отдыхать за границей. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, после визовых санкций ЕС и ограничений на полеты в Европу внутренний туристический поток в стране достиг 78 млн поездок и превысил допандемийные уровни.

Он добавил, что в России «нужно как можно быстрее наращивать туристическую инфраструктуру» для того, чтобы удовлетворять «растущий спрос наших граждан, которые полюбили отдыхать в нашей стране».

Президент РФ Владимир Путин еще в сентябре 2022 года поставил задачу создать «всесезонные курорты» на побережье Черного, Балтийского, Каспийского, Азовского морей и в Приморье. По задумке Путина, они должны принимать по 10 млн туристов ежегодно.

В послании Федеральному собранию в феврале 2024-го Путин поручил удвоить ежегодное число турпоездок россиян по стране до 140 млн к 2030 году. (moscowtimes.ru)